Via libera della Corte dei conti a Rossetto come presidente dell'Autorità laguna

La Corte dei conti autorizza la nomina dell’urbanista Roberto Rossetto a presidente dell’Autorità per la laguna di Venezia, che avrà la responsabilità su una serie di materie di gestione e tutela dell'ambito lagunare (quelle che un tempo erano del magistrato alle acque). Ora il nuovo ente potrà entrare effettivamente in funzione. «È una buona notizia», commenta Renato Brunetta, presidente Fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità, ricordando che la salvaguardia di Venezia è «primario interesse nazionale» in base alla legge speciale del 1973.

L'opera principale di competenza della nuova Autorità è il Mose, entrato in funzione per la prima volta il 3 ottobre del 2020 e poi attivato più di 80 volte. Ci sono poi una serie di altre funzioni, come la programmazione morfologica e la manutenzione dei canali, tutte finalizzate alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare. «Un compito non da poco - spiega Brunetta - che la legge articola in ben 19 punti, al fine di riunire le attività di enti ed amministrazioni diverse. Il presidente riunirà infatti un comitato di gestione, cui partecipano 7 dirigenti di 4 ministeri e 3 enti locali e si avvarrà di un comitato consultivo di 7 esperti indicati da amministrazioni diverse».

Rossetto, nel corso di un'audizione in Parlamento a gennaio, aveva già annunciato un percorso di semplificazione per incentivare «un confronto tra soggetti che interagiscono poco: per fare un esempio - ha spiegato - oggi ci sono quattro soggetti che studiano le maree per definire qual è il rischio di quota per alzare il Mose: Consorzio Venezia Nuova, Comune, Cnr e Ispra. Sono cento persone: una semplificazione va fatta e bisogna coordinare queste azioni». Il primo passo annunciato è la costituzione di una società in house che di fatto prenderà il posto del Consorzio Venezia Nuova (Cvn) dal luglio 2025, quando sarà concluso il collaudo funzionale del Mose. Per Rossetto, a quel punto sarà importante «non disperdere il patrimonio di conoscenza e competenza costituito dalle 200 persone che lavorano nel Cvn e in Thetis: devono trovare una continuità, perché hanno la conoscenza della gestione di questo processo locale». Tenendo conto, però, che «se oggi servono 60 persone per azionare il Mose, finito il collaudo ne serviranno di meno, probabilmente una quarantina».

Oltre al Mose, l'Autorità è incaricata di dare avvio a una serie di interventi in laguna ed in città nel breve e medio termine, e soprattutto di avviare la predisposizione di quelli che guarderanno ad un orizzonte nemmeno poi così lontano, quando l’inevitabile salita del livello del mare chiederà un cambio di paradigma. «Il tempo a nostra disposizione è fissato dai cambiamenti globali - osserva Renato Brunetta - e sappiamo che è poco: l’operatività della nuova Autorità andrà sostenuta ed aiutata non solo dalle istituzioni che vi partecipano direttamente, ma anche dal mondo della ricerca e della cultura, dai corpi sociali, dai cittadini tutti. La Fondazione Venezia capitale mondiale della sostenibilità si mette a piena disposizione e formula al presidente Roberto Rossetto i migliori auguri di buon lavoro».