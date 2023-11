Nominato il presidente dell'Autorità per la laguna di Venezia

Il ministero delle infrastrutture (Mit) nomina Roberto Rossetto presidente dell'Autorità per la laguna di Venezia, figura che avrà la responsabilità su una serie di materie di gestione e tutela dell'ambito lagunare. A indicarlo è stato il ministro Matteo Salvini, che ha condiviso la scelta con il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin e con il sindaco Luigi Brugnaro.

«Il dottor Rossetto - ha fatto sapere Salvini tramite una nota - è competente e con un solido curriculum: ha esperienza e professionalità specifiche anche in ambito territoriale e ambientale che possono essere di particolare interesse ed utilità per la gestione di un sistema altamente complesso come quello della laguna di Venezia, con varie peculiarità di grande valore, ma anche di fragilità». Aggiunge il sindaco Brugnaro: «L’abbiamo scelto perché è un professionista preparato e stimato. La nuova Autorità per la laguna è di fondamentale importanza per il futuro di Venezia: non c’è solo la gestione del Mose, è necessario anche alzare le rive, garantire la pulizia dei canali, approvare il piano triennale per la tutela della laguna e coordinarne gli interventi». Di fatto l'Autorità prende in carico, in chiave moderna, i compiti che un tempo erano in capo al "magistrato alle acque", incluse l'approvazione dei progetti di dragaggio e le modalità di gestione dei fanghi.

La Cgil Venezia riepiloga alcuni dei temi da affrontare: «La salvaguardia di Venezia e della sua laguna è un tema fondamentale per la città - dichiara il segretario Daniele Giordano - esprimiamo le nostre congratulazioni al dottor Roberto Rossetto e i nostri auguri per l’importante e delicato ruolo che lo attende. Questa nomina arriva con un vergognoso ritardo a causa delle divisioni politiche, che da troppo tempo stanno lasciando nell’incertezza più di 200 famiglie. Per questo - prosegue Giordano - ci aspettiamo che adesso si proceda speditamente e si apra il confronto immediato sul futuro dei lavoratori. Serve definire le prospettive dei lavoratori di Cvn, Comar e Thetis che sono la parte fondamentale per il funzionamento del Mose, come per altre attività essenziali come le analisi sulle acque della laguna».

«L’impegno che attende il dottor Rossetto è di alta responsabilità e di grande professionalità - commenta il presidente del Veneto Luca Zaia -. A lui esprimo le mie congratulazioni e auguro buon lavoro nel nuovo incarico, che certamente saprà affrontare sulla scorta della sua grande esperienza. Confermo la totale collaborazione istituzionale da parte della Regione, consapevole che laguna di Venezia è un patrimonio di tutti e unico al mondo anche per l’alto livello di complessità che richiedono gli interventi nella sua tutela».