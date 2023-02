Rottura idrica, voragine in Lista di Spagna: i commercianti sprofondano nell'acqua VIDEO

Rottura di un tubo idrico situato in Lista di Spagna dopo le 13: sono dovuti intervenire vigili del fuoco e tecnici Veritas per trovare e riparare la rottura più in fretta possibile. Ma anche a mettere in salvo due commercianti che sono sprofondati nella voragine che si è aperta davanti al negozio. Il tratto interessato è dal ponte degli Scalzi a campo San Geremia. Il danno è stato riparato ma la perdita ha impressionato anche i turisti. Video dai social e dai gruppi veneziani.