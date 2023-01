Si rompe un tubo dell'acqua, pressione dell'erogazione giù in tutto il centro storico

A causa della rottura di un tubo dell'acqua nel primo pomeriggio di venerdì, in rio Terà degli Assassini a Venezia si sono registrati disagi per la mancanza di servizio o comunque per l'abbassamento di pressione dell'erogazione dai rubinetti di diverse abitazioni, non solo in centro storico, interessate dal guasto.

La rottura della condotta (del diametro di 400 millimetri) è stata riparata nel giro di qualche ora. Squadre di tecnici Veritas sul posto hanno individuato la falla e riparato la condotta per interrompere la perdita, mentre i vigili del fuoco in supporto hanno transennato l'area vicino calle della Mandola. Un bypass dalla centrale nel frattempo ha consentito l'erogazione e la riduzione del disagio per il guasto. Il servizio è tornato a essere progressivamente regolare verso le 16.