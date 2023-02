Si rompe un tubo dell'acqua, Lista di Spagna allagata. Negozianti sprofondano nella voragine

A causa di una perdita d'acqua importante da un tubo idrico situato in Lista di Spagna dopo le 13 sono dovuti intervenire vigili del fuoco e tecnici Veritas per trovare e riparare la rottura più in fretta possibile. Ma anche a mettere in salvo due commercianti che sono sprofondati nella voragine che si è aperta davanti al negozio, e in cui sono finiti dentro solo per puro caso non rimanendo immersi anche con la testa sott'acqua. Il tratto interessato è dal ponte degli Scalzi a campo San Geremia. Per via della grossa perdita in questo punto, l'acqua è salita in strada come ai tempi della marea senza il funzionamento del Mose a bloccare i picchi di massima, e i negozianti sono tornati a indossare gli stivali: un'immagine che ha fatto fare un salto indietro nel passato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Intanto in tutto il sestiere di Cannaregio c'è stato un abbassamento della pressione idrica, con flusso d'acqua corrente dai rubinetti più scarso del normale. Varie segnalazioni sono arrivate alle centrali e gli operatori della polizia locale hanno dovuto provvedere anche gestire la mobilità pedonale in un tratto che fa da porta d'ingresso alla città per migliaia di turisti e veneziani a qualsiasi ora. La rottura ha riguardato una condotta da 400 millimetri di diametro alle 14 ancora si registravano in tutto il sestiere di Cannaregio forti abbassamenti di pressione idrica, particolarmente evidenti ai piani alti degli immobili. La Città metropolitana ha diramato un avviso, mettendo al corrente del momentaneo disagio, intanto Veritas ha eseguito le manovre di ripristino del funzionamento del tubo isolando la rottura e facendo tornare la pressione alla normalità in tutto il centro storico, ovviamente più lentamente e con più difficoltà nella zona più vicina alla falla.