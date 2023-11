Si rompe una condotta dell'acquedotto, via Aquileia allagata

Domenica sera intorno alle 19.30, si è verificata a Jesolo in via Aquileia, all'incrocio con piazza Brescia, la rottura di una condotta dell'acquedotto che ha allagato la strada, a causa anche della sabbia che aveva intasato le caditoie. I tecnici e gli addetti reperibili di Veritas sono intervenuti, dopo l'allerta ai vigili del fuoco, alla polizia di Stato e alla polizia locale per il soccorso pubblico, e alle 20.15 tramite le manovre dalla centrale la pressione idrica nella case è tornata normale.

I disagi sono stati comunque limitati e solo due utenze sono rimaste senza acqua, mentre le altre hanno subito un breve e temporaneo abbassamento di pressione. L'intervento è risultato particolarmente complesso, perchè sopra la condotta c'era un grosso pino marittimo, che quindi è stato rimosso. I lavori sono proseguiti anche questa mattina con la rimozione delle radici del pino e sono tuttora in corso. Nel pomeriggio di lunedì sarà ripristinata la normale erogazione idrica anche alle due utenze attualmente senza acqua. I lavori per la sistemazione del tubo e la chiusura della buca provocata dalla rottura continueranno anche nei prossimi giorni.