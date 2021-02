Rottweiler abbandonato in auto, denunciato il proprietario

Il cane libero in via Nazionale, a metà gennaio

Non c'è pace per il povero rottweiler ritrovato in strada a metà gennaio a Mira, nuovamente recuperato venerdì dalla polizia locale. Da una segnalazione dei carabinieri riguardante un veicolo privo di assicurazione, gli agenti hanno trovato all'interno dell'auto lo stesso rottweiler che alcune settimane fa era stato notato vagare libero sulla via Nazionale, creando non poco scompiglio e disagi alla viabilità.

In quell'occasione un agente rimase ferito ed è ancora oggi in infortunio a causa di alcune complicazioni dovute al morso che subì alla mano. Il proprietario dell'animale, residente a Mira, in quell'occasione fu rintracciato. Venerdì, un nuovo episodio: l'auto segnalata dai carabinieri è stata trovata nella zona di via Sant'Antonio, probabilmente in sosta da lungo tempo e utilizzata come dimora dell'animale.

Da una prima ricostruzione pare che il cane sia, in qualche modo, uscito dalla macchina e abbia iniziato a girovagare creando - vista la sua mole - un certo timore ai frequentatori dell'area di sosta. Il cane è stato messo in sicurezza e il suo proprietario, F.P., 50enne, è stato invitato al comando della polizia locale, dove è stato denunciato. Il rottweiler è stato affidato al rifugio Enpa di Mira.