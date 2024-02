Ruba l'identità e soldi dal conto di un'amica, bancaria condannata

Sei mesi di reclusione e una provvisionale in favore della persona offesa di diecimila euro. Come riporta TrevisoToday, questa è la condanna inflitta in primo grado a Treviso a S.B., una 39enne di Mirano che approfittando del suo ruolo come funzionaria del Monte dei Paschi di Siena - istituto di credito da cui, quando la vicenda è venuta alla luce, è stata licenziata - avrebbe messo a segno ai danni di una cliente, che era anche sua amica, un "colpo" da svariate decine di migliaia di euro operando sul conto corrente con bonifici e giroconti in suo favore. Non solo: la donna avrebbe anche attivato all'insaputa dell'altra una carta di credito utilizzata per spese personali.

S.B., che doveva rispondere di furto e sostituzione di persona, al tempo dei fatti era dipendente presso un'agenzia di Treviso e poi era passata alla filiale dello stesso istituto di credito a Piombino Dese (Padova). La vittima è un'altra miranese, legata da un rapporto di fiducia professionale e di amicizia con la bancaria. «Il giudice - commenta il difensore, l'avvocato Guido Galletti - ha pronunciato la condanna malgrado i messaggi dicessero chiaramente che la presunta vittima era perfettamente a conoscenza che la mia assistita operasse sui suoi conti. Certamente presenteremo ricorso in Appello». Il risarcimento dei danni sarà quantificato in un diverso procedimento civile.

