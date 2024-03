Ruba tra le corsie del supermercato, poi aggredisce il vigilante: in manette

Prima ha asportato prodotti di vario genere dalle corsie, poi ha spintonato l'addetto alla vigilanza per darsi alla fuga. L'episodio è successo nei giorni scorsi in un supermercato di Marghera, e solo l'intervento dei carabinieri ha permesso di fermare il malintenzionato.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Secondo quanto ricostruito dai militari dell'Arma, il ladro, un 28enne veneziano, aveva rubato alcuni generi alimentari e diversi cosmetici, nascondendoli all'interno di un sacchetto. Nel momento in cui avrebbe dovuto recarsi in cassa e pagare i prodotti, l'uomo si sarebbe diretto verso le porte automatiche, facendo finta di nulla. A quel punto, sorpreso dal vigilante, lo avrebbe aggredito per farsi strada e riuscire a scappare con quanto aveva appena trafugato.

Una gazzella dei carabinieri è giunta sul posto poco dopo: l'uomo è stato bloccato prima che potesse allontanarsi e portato in carcere a Santa Maria Maggiore, in attesa dell'udienza di convalida, con la quale il giudice gli ha imposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.