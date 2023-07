Rubano una valigia a Venezia, poi si nascondono in hotel a Padova: presi

Hanno rubato una valigia a Venezia e, subito dopo, sono scappati a Padova. Si sono rifugiati in un albergo in zona stazione, ma il giorno dopo sono stati smascherati dai carabinieri.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 19 luglio, i carabinieri del Rradiomobile di Padova, all’interno di un hotel del quartiere Arcella, insospettiti dal fatto che una coppia di ospiti dell’albergo avesse lasciato per la propria registrazione non dei documenti originali, ma delle fotocopie, hanno deciso di effettuare un controllo più approfondito.

Gli accertamenti

L’esito delle verifiche ha smentito le generalità fornite in sede di registrazione in hotel: lei, ventiduenne, nata in Bosnia, in Italia senza fissa dimora e con precedenti, lui diciannovenne, nato in Spagna, in Italia senza fissa dimora, hanno consegnato delle fotocopie di documenti di altre persone. Mentre i militari stavano terminando gli accertamenti, sono venuti a conoscenza di un furto ai danni di un cittadino di Ponte San Nicolò a cui, il giorno precedente, è stata rubata la valigia a Venezia. Il bagaglio conteneva, oltre ai suoi effetti personali, anche degli auricolari muniti di sistema di localizzazione gps. Questi hanno segnalato la loro posizione proprio all’indirizzo dell’albergo dove stavano alloggiando i due giovani. Sospettando un collegamento con i due, i carabinieri sono tornati nella struttura ricettiva con la coppia per effettuare una perquisizione nella stanza occupata. Come sospettato, hanno trovato il trolley oggetto di furto con il relativo contenuto che è stato restituito al legittimo proprietario. La giovane coppia è stata quindi denunciata e alla ragazza è stata anche notificata la misura del foglio di via obbligatorio dal comune di Venezia per due anni emesso dal questore nell'aprile scorso.