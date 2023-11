Ruspe in azione nel distretto di M9, in corso l'abbattimento della palazzina Meucci | VIDEO

Sarà creato un varco per la realizzazione di una direttrice orizzontale verso via Brenta Vecchia. L'intervento rientra in un più ampio progetto di restyling urbano voluto dalla Fondazione di Venezia che interesserà il museo da qui alle prossime settimane