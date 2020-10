Le ruspe della polizia locale nel "compound della droga" di Marghera

Questa mattina la polizia locale di Venezia è intervenuta con le ruspe nel piccolo insediamento di via Banchina dei Molini a Marghera dove venerdì pomeriggio gli agenti, in versione "militare", hanno trovato oltre 2 chili di eroina nascosti sotto 40 centimetri di terra, arrestato due spacciatori tunisini e verificato la presenza di un compound abusivo.

Sono in tutto sette le baracche abbattute, ognuna delle quali poteva ospitare fino a 4 persone, fatte per lo più con lamiere e reti da cantiere. L'insediamento aveva il duplice scopo di vendere l'eroina e fornire un alloggio ai tossicodipendenti. Chi acquistava la droga, si muoveva a piedi dal raccordo ferroviario di via della Macchine e impegnava la linea ferroviaria, fino a giungere nell'area industriale abbandonata.

Come spiegato questa mattina da Gianni Franzoi, commissario capo della polizia municipale di Venezia, nella stessa area si erano insediati anche cittadini di nazionalità romena e portabagagli abusivi, poi sgomberati. Dopo le segnalazioni e gli appostamenti, è stato possibile individuare anche questo ulteriore insediamento, ora smantellato.