Sabato 1 giugno a Mestre manifestazione contro il nuovo inceneritore

Sabato, a partire dalle 15.30, alla stazione di Mestre, si terrà un corteo del coordinamento No Inceneritore, contro il progetto di nuovo inceneritore a Marghera di Eni Rewind (che doveva essere discusso a fine giugno in Conferenza dei Servizi) e più in generale contro l'attivazione di nuovi termovalorizzatori sul territorio. Si tratta della prima vera e propria mobilitazione di piazza organizzata dal coordinamento nato nel 2019 contro i progetti di Veritas di attivazione di tre linee di inceneritore (ne è stata attivata una), e che da allora si è speso in una lunga serie di assemblee, presidi, ricorsi, e campagne di sensibilizzazione. Un percorso che ha visto una nuova accelerazione dopo l'annuncio da parte di Eni, all'inizio del 2023, della volontà di creare un inceneritore dedito allo smaltimento dei fanghi.

La manifestazione di sabato arriva dopo mesi in cui il comitato ha allargato di molto i consensi: hanno espresso dubbi sul nuovo inceneritore il Patriarca di Venezia, l'Istituto Superiore di Sanità (che ha segnalato come le valutazioni di Eni sui rischi fossero parziali), i comuni di Mira, Martellago e Vigonovo. Tra gli aderenti alla manifestazione si contano ormai decine di sigle diverse: Opzione Zero, Comitato tutela salute e ambiente Malcontenta, Medicina Democratica, ISDE medici per l’ambiente Veneto, COVESAP (Coordinamento Veneto per la Sanità Pubblica), Laboratorio Climatico Pandora, Associazione Amici del Parco San Giuliano, Fridays For Future Venezia-Mestre, Italia Nostra, Wwf Venezia e molti altri altri gruppi del territorio, dai centri sociali all'associazionismo cattolico.

«Con la manifestazione di sabato vogliamo far capire che dire NO alle grandi opere inutili che nel nostro territorio si vorrebbero costruire è il primo passo per riuscire ad immaginarci una città diversa, sostenibile, meno inquinata, in cui la gestione dei rifiuti viene fatta guardando alla salute dell’ambiente e dei cittadini e non guardando al profitto che devono creare gli impianti di incenerimento. Per questo sabato il corteo si riempirà di colori, con cartelloni, striscioni e coreografie riempiremo le vie di Mestre per dire SI ad un futuro ecologico e sostenibile, per dire SI alla tutela della nostra salute e del nostro territorio» scrive il coordinamento nel suo appello alla città.

Sebastiano Bergamaschi, del coordinamento No Inceneritore, e attivista del Laboratorio Climatico Pandora, sottolinea come la manifestazione sia frutto di un lavoro lungo e pluriennale, ma che sia anche un primo passo: «Abbiamo appena metabolizzato i danni legati all'inquinamento da Pfas. Ancora non sappiamo che danni possa portare il fatto di bruciarli: in un territorio come quello di Marghera, che ha già subito tanto, non pare il caso di legarsi mani e piedi a un impianto che, per rientrare nei costi, deve funzionare a pieno regime per 25 anni». Seppur il coordinamento affondi le radici nel territorio e nei traumi pregressi di Marghera, il ragionamento è globale, legato al modello di sviluppo e ai rischi legati al cambiamento climatico: «Per ora l’unico modo sicuro per gestire questi rifiuti è quello di inertizzarli e stoccarli in siti controllati. Bisogna poi agire per ridurre l’inquinamento alla fonte e mettere al bando i Pfas» sostengono gli attivisti.

Sono attese alla stazione diverse centinaia di persone. Sosterranno la manifestazione anche il Comitato popolare Lasciateci Respirare Monselice, PFAS Land, Comitato No Inceneritore Cà del Bue Verona, Comitato No Quarta Linea Padova, AVR Alto Vicentino Ricicla, Comitato 2 SI per l'Acqua Bene Padova, CiLLSA Cittadini per il Lavoro, la Legalità, la Salute e l'Ambiente (Arzignano), Campagna nazionale per il Clima Fuori dal Fossile, Coordinamento Ravvenate Per il Clima Fuori dal Fossile, RECA (Rete Emergenza Climatica e Ambientale Emilia Romagna), Rete NO Rigasificatori NO GNL, e le forze politiche Venezia Verde Progressista, Europa Verde Venezia, Rifondazione Comunista Veneto, Tutta la Città insieme Venezia, Sinistra Italiana Venezia, Il Veneto che Vogliamo, Pace Terra e Dignità, Unione Popolare Venezia, Movimento 5 Stelle Veneto.