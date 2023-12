Affossato il salario minimo, Cgil: «Miglioramento precluso per 300 mila lavoratori»

«Vergogna». «Non nel mio nome». Cori e cartelli dall'opposizione in Parlamento in risposta alla bocciatura del salario minimo. La maggioranza ha bocciato il progetto di Pd e 5Stelle, consegnando la palla al governo per intervenire sul sistema della contrattazione collettiva. Dal Veneto la Cgil si fa sentire. «Così si preclude a 300.000 lavoratrici e lavoratori il miglioramento delle condizioni economiche e di vita - commenta la segretaria generale del sindacato regionale, Tiziana Basso -. L’approvazione del salario minimo è urgente e non rinviabile, soprattutto per gli effetti nefasti che l’inflazione sta determinando sui bilanci delle famiglie. Se guardiamo ai dati forniti dall’Inps, in Veneto abbiamo circa 300.000 lavoratori che hanno un contratto a tempo pieno sotto i 9 euro lordi l’ora».

«Non garantire un salario minimo alla lunga danneggia anche le imprese del nostro tessuto produttivo, che stanno già pagando la contrazione della domanda interna. Siamo ben consapevoli che questo provvedimento, per quanto necessario, non è sufficiente. Le nostre richieste, infatti, non riguardano solo il governo ma anche le parti datoriali, in quanto il modo migliore per valorizzare il lavoro è l’estensione dei contratti collettivi anche a chi non ne usufruisce, unitariamente al rinnovo di quelli scaduti, con almeno il recupero del potere d'acquisto perso negli ultimi due anni. Contrapporre il salario minimo alla contrattazione collettiva, come sta facendo il governo, è del tutto strumentale, perché le proposte depositate in Parlamento non diminuiscono, bensì rafforzano il ruolo dei sindacati e della contrattazione». Il governo ha deciso di tirare dritto, nonostante parte del suo elettorato fosse favorevole alla misura. «Non ci possiamo permettere di lasciare ancora le cose come stanno - conclude Basso - di fronte alla drammatica situazione di milioni di persone che stanno diventando sempre più povere pur lavorando».