Saldi da pienone all'Outlet di Noventa

I saldi stagionali, iniziati giovedì 5 gennaio, stanno già mostrando alcuni segnali incoraggianti. I negozi nella prima giornata di sconti si sono riempiti (la previsione dei commercianti è un moderato aumento degli affari rispetto agli scorsi anni), con la parte del leone giocata dai centri commerciali. Il "tempio dello shopping", il McArthurGlen Noventa di Piave Designer Outlet, ha registrato un afflusso straordinario che, da previsioni, proseguirà per tutto il fine settimana e oltre.

Per l'occasione l'Outlet ha predisposto una serie di servizi aggiuntivi: nei giorni dal 5 all'8 gennaio, ma anche sabato 14 e domenica 15, vige l'orario di apertura prolungato dalle 9 alle 21; inoltre sono a disposizione parcheggi extra presso la zona industriale di Noventa di Piave, con collegamento navetta gratuito continuo all'outlet dalle 8 alle 22. È attiva anche una comoda soluzione per raggiungere l'Outlet senza macchina: si chiama Designer Outlet Link e prevede, in partnership con Trenitalia, un biglietto in combinazione treno+bus. Confermato poi il servizio navetta da Venezia, con partenza da piazzale Roma alle ore 9.25 e 13.25 e partenza dall’outlet alle ore 16.05 e 19.35. Il bus ferma anche alla stazione di Mestre e all'aeroporto Marco Polo.

Per i più piccoli è a disposizione Flora’s kids area, l’area gioco al chiuso per bambini dai 3 anni in poi, sorvegliata e gestita da personale specializzato, che sarà aperta anche nelle giornate del 5 e 6 gennaio, oltre che, come consuetudine, nel weekend con orario 11.00-18.00. Infine, c’è ancora tempo fino al 6 gennaio per partecipare al concorso delle Feste nei negozi del Centro, che offre la possibilità di vincere una Fiat 500 Hybrid e altri premi a favore di una mobilità sostenibile, come biciclette e monopattini.