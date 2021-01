Ecco quando cominciano i saldi invernali

I saldi invernali, in Veneto, cominceranno il 30 gennaio 2021. A deliberarlo era stata la giunta regionale a inizio dicembre, consentendo comunque in via straordinaria, e in deroga alla normativa regionale, lo svolgimento delle vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti alle vendite di fine stagione; fermo restando la possibilitàdi effettuare sconti il 4 dicembre (quando il Veneto sarà in zona arancione), bisognerà vedere in quale fascia sarà collocato il Veneto a partire dal 7 gennaio, quando scadrà il decreto Natale.

Veneto, saldi al via il 30 gennaio

«Come già per i saldi estivi - aveva commentato l’assessore regionale allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato - abbiamo accolto la richiesta della maggior parte delle associazioni di categoria di posticipare i saldi. Si tratta di sostenere concreto la ripresa del commercio al dettaglio che in tempi di pandemia sta vedendo prevalere il commercio online. Con l’avvio dei saldi un mese dopo rispetto alla consueta data di inizio gennaio, offriamo contemporaneamente la possibilità di effettuare vendite promozionali a partire da inizio gennaio».