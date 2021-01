Al via domani in Veneto i saldi invernali

Domani partono i saldi invernali in tutto il Veneto, per quanto preceduti da 30 giorni di promozioni libere. Le stime di Confcommercio dicono che la spesa per nucleo familiare scenderà di almeno 70 euro passando dai 324 del 2019 ai circa 250 di quest'anno. Preoccupa la concorrenza del web, accentuata dalle chiusure forzate dei mesi scorsi e dal blocco della mobilità tra Comuni: si calcola che il 35% di chi farà shopping, lo farà on line con un ulteriore rimbalzo di quasi 14 punti rispetto al 2020.

Saldi in Veneto dal 30 gennaio

Rispetto ad altre regioni, come la confinante Lombardia, grazie all'intervento delle associazioni di categoria, in Veneto è stato possibile non solo lo slittamento, ma anche la possibilità di effettuare vendite promozionali nel mese di gennaio. «Una misura straordinaria ma necessaria, - afferma il presidente di Federazione Moda Veneto Giannino Gabriel - che avevamo già visto applicare in occasione dei saldi estivi per contrastare gli effetti della serrata imposta con il primo già durissimo lockdown. Molto opportunamente la Regione ha reiterato questa formula, andando incontro alle aspettative di moltissimi imprenditori della moda che nella breve parentesi delle aperture estiveavevano potuto tirare un respiro di sollievo».

«Gli sconti saranno sicuramente molto importanti. - spiega Gabriel - Ci aspettiamo un po’ di ossigeno per le nostre attività, in particolare in quelle di vicinato, dove aspettiamo i consumatori: in questo difficile momento, i negozi sotto casa, dei centri storici, hanno tanto bisogno di vendere per restare aperti».