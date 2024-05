L'arte navale a Venezia: inaugura la quinta edizione del Salone nautico

Torna il Salone nautico all'Arsenale di Venezia, appuntamento ormai consolidato per la sua rilevanza nel settore della nautica da diporto. L'evento (29 maggio - 2 giugno) si apre con la cerimonia di inaugurazione alle ore 11 di oggi, alla presenza del vicepresidente del consiglio Antonio Tajani. Con lui il sindaco Luigi Brugnaro, il vice ministro delle imprese Valentino Valentini, il presidente del Veneto Luca Zaia, il sottocapo di Stato maggiore della Marina militare Giuseppe Berutti Bergotto e il presidente dell'Agenzia Ice, Matteo Zoppas.

La manifestazione celebra la passione per il mare nelle sue diverse declinazioni, puntando a soddisfare le esigenze del mercato e del turismo nautico nell'Adriatico e nel Mediterraneo orientale: un importante bacino che per i cantieri, ricco di potenzialità e ancora in via di sviluppo. Per i visitatori il Salone offrirà l’occasione di fare un percorso completo tra yacht e superyacht, imbarcazioni tradizionali, première italiane e mondiali, prove in acqua, convegni, esposizioni e regate. Il programma dell’apertura prevede poi il saluto dal cielo degli elicotteri e il lancio degli incursori della Marina militare, che termineranno la loro discesa nelle acque del bacino dell’Arsenale. Le esibizioni e l’apertura della manifestazione saranno accompagnate dalle note del Coro della Fenice.

I numeri

«Il Salone è alla sua quinta edizione e il bilancio non può che essere positivo, perché è cresciuto negli anni diventando un punto di riferimento nel panorama nautico internazionale e nella presentazione delle novità nel campo delle innovazioni e tecnologie - commenta il sindaco Brugnaro -. All’Arsenale non c’è solo mercato: nell’antico cuore della marineria veneziana prendono vita momenti di scambio di saperi, di conoscenze, di lavoro e di attenzione alla sostenibilità grazie agli approfondimenti sul tema del mare e su come preservarlo, dell’acqua che è vita, della natura».

I numeri in crescita confermano il successo del Salone nautico: gli espositori totali dell’edizione 2024 sono 270 (di cui 216 nazionali, inclusi 50 veneziani, e gli internazionali 54), le imbarcazioni esposte oltre 300. Nel bacino di 50mila metri quadri sono installati oltre 1.100 metri lineari di pontili, mentre il Salone si snoda in 30mila metri quadri tra gli spazi espositivi esterni e le storiche Tese cinquecentesche.

Le attività

Sono presenti i principali player italiani e internazionali. Le ammiraglie per il comparto del motore sono la Navetta 38, prodotta da Custom Line del gruppo Ferretti, e per quello della vela lo Jeanneau Yachts 65. In esposizione anche 40 imbarcazioni elettriche che, fin dalla prima edizione, sono uno dei punti forti del Salone. La sostenibilità, la tutela del mare e le nuove propulsioni sono il tema della ricca offerta culturale nei diversi incontri e convegni, una cinquantina in totale. I dibattuti iniziano con un importante appuntamento alle ore 14.30 in Torre di Porta Nuova dal titolo “La nautica da diporto nel III millennio. Driver di occupazione e immagine”, che vedrà coinvolti i principali player della nautica italiana, i Ceo dei grandi gruppi italiani, il sindaco e il vice ministro Valentini.



Come nelle scorse edizioni, la particolarità della manifestazione è anche quella di far conoscere la cantieristica tradizionale veneziana, con le barche costruite nei cantieri della laguna e che ogni giorno servono alla città per vivere. A loro è dedicata un’intera area, la P4, chiamata “Wood Village”. C'è spazio inoltre per regate e trofei, con un programma tra cui spiccano manifestazioni motonautiche (con l’arrivo della Pavia-Venezia domenica 2 giugno) e le regate a vela come il 7° campionato italiano Microclass o il corteo di barche elettriche lungo il Canal Grande, la E-Regatta (venerdì 31 maggio alle ore 17.00).