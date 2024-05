Salone nautico, è il giorno della E-regatta

Terza giornata di Salone nautico densa di appuntamenti, tra manifestazioni sportive, conferenze, prime mondiali e attività per bambini e famiglie. Tra gli eventi da non perdere c'è la E-Regatta, dedicata alla mobilità elettrica, che porta nelle acque dell’Arsenale le gare della categoria Slalom ed E-Ballerina. Nel pomeriggio, nelle acque del Canal Grande (tempo permettendo), si svolge lo scenografico corteo acqueo di barche elettriche. Il percorso parte dalla Darsena grande e prosegue passando per Rialto e il Bacino di San Marco, prima di fare rientro in Arsenale.

È anche la prima giornata della "regata delle nazioni" alla sede della Compagnia della Vela, sull’isola di San Giorgio. In Arsenale, sul palco dell’area sommergibile Dandolo, si tiene la presentazione della XI Venice Hospitality Challenge, l’unica regata al mondo che si svolge in un circuito cittadino riservata ai maxi yacht che si sfidano nel Bacino di San Marco. A seguire, la conferenza stampa della 39° Transadriatica, la veleggiata che ha la particolarità di svolgersi in notturna.

Continuano inoltre le attività collaterali, dai laboratori alle prove in acqua per bambini e famiglie, oltre alle visite al sommergibile Dandolo e alle dimostrazioni di flyboard e veicoli subacquei a comando remoto.

Dal 29 maggio al 2 giugno è possibile visitare le navi Morosini, Sirio e Tedeschi della Marina militare, in sosta a Venezia per l'occasione. Sono aperte al pubblico con il seguente programma: nave Sirio (Riva San Biasio) nei giorni 29-30-31 maggio e 1 giugno, dalle 09.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00; il 2 Giugno: dalle 09.30 alle 11.30; nave Morosini (Riva dei Sette Martiri) nei giorni 29-30-31 maggio e 1 giugno, dalle 09.30 alle 11.30 e dalle 15.00 alle 18.00; il 2 giugno: dalle 09.30 alle 11.30; nave Tedeschi (Darsena Grande dell’Arsenale) nei giorni 29-30-31 maggio e 1-2 giugno, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30.