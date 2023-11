I genitori di Filippo Turetta non hanno ancora voluto vedere il figlio

È saltato l'incontro previsto per oggi nel carcere di Montorio a Verona tra Filippo Turetta e i suoi genitori. L'avvocato Giovanni Caruso, difensore del ragazzo accusato di aver ucciso l'ex fidanzata Giulia Cecchettin, ha comunicato questa mattina alla direzione dell'istituto penitenziario che i due non si sarebbero presentati: la coppia ha preferito prendere altro tempo per affrontare il momento in condizioni più serene. Il legale ha quindi spiegato: «Bisognerà preparare, con un supporto psicologico, il giovane e i genitori al primo incontro».

Il colloquio con i genitori, Nicola ed Elisabetta - scrive Today - era stato autorizzato dal pm, ma evidentemente i familiari di Turetta hanno preferito prendere altro tempo per prepararsi al primo faccia a faccia con il figlio dopo l'omicidio di Giulia. Non lo vedono di persona da sabato 11 novembre, quando uscì di casa come in un giorno normale.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza di Padova, intanto, ha stabilito che i funerali di Giulia Cecchettin non si svolgeranno sicuramente sabato nella basilica di Santa Giustina: la data delle esequie, la prossima settimana, sarà decisa dal padre della 22enne. Al momento Filippo Turetta è detenuto nel reparto infermeria e ieri durante l'interrogatorio di garanzia ha ammesso l'omicidio dell'ex fidanzata. Il primo dicembre, a Padova, è prevista l'autopsia sul corpo della giovane.