Il prefetto: «Il lavoro va continuato, ma a Mestre ci sono segnali di svolta»

«Credo che a Mestre, al di là di un lavoro che va continuato, ci siano dei segnali di svolta». Lo ha detto il prefetto uscente di Venezia, Michele Di Bari, commentando il lavoro fatto negli ultimi nove mesi per contrastare il problema della delinquenza nel quartiere Piave, a ridosso della stazione ferroviaria.

Il prefetto, in particolare, ha sottolineato l'importanza di «aver riacquistato la fiducia dei cittadini, facendo capire che lo Stato è presente e ci ha messo la faccia. Voglio ricordare - ha aggiunto - che ho affrontato un'assemblea di cittadini di 250 persone, che venivano da un periodo in cui erano esasperati da situazioni complesse. Per me è stata una lezione di vita, che mi ha permesso di maturare scelte». Il tema del degrado in città non è risolto, ma «l'interazione con il territorio ha permesso di mettere a punto progettualità per migliorare la situazione».

Parlando del suo mandato, ha sottolineato che «i prefetti non devono fare bilanci, perché il loro compito è agire, lavorare e lasciare ai successori ciò che è stato pianificato per andare avanti». Nel ringraziare i 44 sindaci della Città metropolitana, autorità giudiziaria e religiosa, sindacati e associazioni, ha comunque sottolineato l'importanza dell'attività di coordinamento svolta nel territorio «che è l'attività del prefetto, che non deve lasciare indietro nessuno».

«In questo territorio - ha proseguito Di Bari -, ci sono persone animate da buon senso, determinazione e voglia di migliorare le condizioni di vita, che ci hanno permesso di stipulare una decina di protocolli», tra cui quelli in materia di sicurezza sul lavoro, accoglienza straordinaria di migranti, controllo di vicinato, sicurezza sui treni.