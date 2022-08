Una ragazza salvata dall’annegamento a Chioggia

È stato provvidenziale l'intervento che, nella notte tra venerdi e sabato, ha permesso di salvare una minorenne che rischiava di annegare davanti alla darsena Le Saline, nel centro storico di Chioggia. Il motivo per cui la ragazza sia finita in acqua non è del tutto chiarito. L'allarme è scattato in piena notte, verso le 2.30. Secondo la ricostruzione della polizia, i primi a raccogliere la segnalazione sono stati gli agenti di una volante del commissariato locale: «Improvvisamente - si legge in una nota della questura - sono stati fermati da un uomo il quale, visibilmente scosso, richiedeva soccorso riferendo di non scorgere più la figlia, che si era tuffata in acqua dal ciglio della banchina marittima» ed era scomparsa «dalla vista della sorella e della mamma, nel frattempo sopraggiunte».

Gli agenti hanno subito chiesto il supporto dei vigili del fuoco, del 118 e della capitaneria di porto, mettendosi nel frattempo alla ricerca della ragazza nel punto in cui i familiari l'avevano persa di vista, davanti a fondamenta Canal Lombardo. I soccorritori hanno udito un grido proveniente dalla sponda opposta del canale e hanno capito che la doveva trovarsi, appunto, nei pressi della darsena. Si sono spostati dall'altro lato e lì, in prossimità della banchina, hanno individuato la ragazza in acqua. Stava annaspando, in difficoltà, anche a causa delle condizioni meteo avverse. A questo punto gli agenti si sarebbero tuffati per salvare la giovane dall’annegamento, riuscendo ad afferrarla ed a farla salire su un'imbarcazione lì ormeggiata. Dopodiché hanno riaffidato la minorenne ai genitori.