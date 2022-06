Due salvataggi in spiaggia a Jesolo

Doppio salvataggio nella giornata di domenica sulla spiaggia di Jesolo. Il primo alla torretta 11 (altezza consorzio Augustus) poco prima delle 13: una ragazza che era tra gli ombrelloni stava per soffocarsi dopo aver bevuto una bevanda con delle palline, tipo bubble tea. Dal chiosco poco distante qualcuno ha allertato l’assistente bagnante alla torretta, il quale è intervenuto praticando alla ragazza la manovra di Heimlich. In questo modo è riuscito a disostruirle le vie respiratorie, permettendole di tornare a respirare normalmente. Nel frattempo è arrivato il 118 per gli accertamenti del caso.

Altro intervento alla torretta 20, altezza stabilimento Oro Beach, poco prima dell'una. Una turista straniera è stata vista priva di coscienza in mare, a circa cento metri dalla riva. Il bagnino è corso in acqua e l'ha portata in salvo. Poi, grazie alle manovre di rianimazione, la bagnante si è ripresa. I soccorritori l'hanno portata via in ambulanza per le cure, considerato anche che la donna risulta cardiopatica e quindi particolarmente a rischio.

«L'affluenza sulla spiaggia è stata notevole per tutta la giornata - fa sapere l'associazione assistenti bagnanti - Per questo intendiamo inviare una lettera alla capitaneria per informarla che l'orario del servizio di salvataggio andrebbe allungato, garantendo la presenza di due bagnini anche in orario "di pausa"». Un passo avanti è già stato fatto con la nuova ordinanza che ha imposto l'orario continuativo, ma solo in luglio e agosto. «Speriamo che l'anno prossimo questo valga per tutta l'estate», conclude l'associazione.