Incidente in barchino, il racconto: «Stavano per annegare, li abbiamo tirati su dall'acqua»

Il bilancio dell'incidente in barca avvenuto venerdì sera è pesante: tre ragazzi feriti, uno in modo più grave e ora ricoverato all'ospedale di Mestre. Ma il peggio è stato evitato, anche per merito dell'esperienza e del sangue freddo di Andrea, tassista di 38 anni, il primo a intervenire sul punto dello schianto. Assistito, pochi minuti dopo, da altri colleghi, dall'equipaggio di una barca da trasporto e dai soccorritori del 118 assieme ai pompieri.

Lo schianto si è verificato poco dopo le 22: un barchino è finito contro una bricola a Venezia, nell'area davanti alla Baia del Re, a Cannaregio. «Avevo appena concluso un servizio e stavo tornando con il taxi allo stazio di Tessera - racconta Andrea - quando ho sentito un forte rumore, come di un motore che salta». In pochi istanti Andrea ha individuato, nell'oscurità della laguna, il barchino semidistrutto che girava in tondo, senza controllo. E udito le richieste di aiuto: «Un ragazzo era in acqua, urlava, tornava sotto e riemergeva. Per primo ho soccorso lui: l'ho afferrato, ma lo scafo del taxi è alto e non riuscivo a tirarlo a bordo. Così l'ho assicurato con una cima, legandolo alla vita. Intanto ho lanciato l'allarme via radio».

Uno dei ragazzi era ancora a bordo del barchino. «Era sotto choc, aveva il volto tumefatto e perdeva sangue - racconta il tassista -. Mi ha detto: siamo in tre. Così mi sono messo alla ricerca del terzo e l'ho individuato poco distante: galleggiava in acqua, a faccia in giù, privo di conoscenza. L'ho preso di peso, non respirava. Era impossibile tirarlo a bordo da solo, gli ho tenuto la testa fuori dall'acqua aspettando aiuto».

In pochi minuti sono arrivati i rinforzi. Un mototopo dell'azienda Brussa, subito dopo quattro taxi con i colleghi a bordo. «Mi hanno aiutato a issare il ragazzo in barca e a quel punto l'abbiamo assistito con le manovre di soccorso: ha sputato molta acqua e ricominciato a respirare, ma era ancora incosciente». Nel frattempo sono accorse le ambulanze del 118 e i mezzi dei vigili del fuoco. Anche il primo ragazzo, rimasto legato alla cima, è stato recuperato, e tutti sono stati trasferiti all'ospedale.

«È stato un lavoro di squadra - spiega Andrea - senza un intervento immediato i ragazzi in acqua sarebbero morti annegato. Inizialmente ero da solo, ho dovuto pensare e agire velocemente. L'istinto era di buttarmi in acqua, ma poi non sarei stato in grado di risalire. Ho fatto tutto quello che ho potuto. Era molto buio, è stata una scena spaventosa - conclude - spero che i ragazzi si riprendano tutti».