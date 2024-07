Col materassino in balia delle onde, salvati dalla guardia costiera

Tre persone, in balia del vento e del mare, sono state salvate dalla guardia costiera ieri pomeriggio a Jesolo. L'allarme è arrivato da parte di un’imbarcazione da diporto con a bordo sei persone e parlava della presenza di tre persone di nazionalità italiana, tra i 25 e 30 anni, in balia del mare su un materassino ganfiabile, in difficoltà a circa un miglio e mezzo dalla costa di Jesolo.

Il materissino si era allontanato progressivamente dalla barca, sospinto dalla corrente e dal vento. I militari della capitaneria, già in attività di pattugliamento lungo la costa, hanno raggiunto il gonfiabile con le tre persone che, spaventate e accalcate tra loro in uno spazio ridottissimo, erano in grave stato di pericolo. Tutti e tre sono stati recuperati e fatti salire a bordo del mezzo della guardia costiera, per poi essere riaccompagnati dai propri familiari. «Questo incidente ci dimostra come l’attenzione per mare non sia mai troppa, e anzi lo stato del mare e la forza del vento siano elementi che non debbano mai essere sottovaluti - dicono dall'ufficio circondariale marittimo di Jesolo -. un’attività innocua, come quella di porre in acqua un gonfiabile, può generare un concreto pericolo per le persone coinvolte. Tutto bene è quel che finisce bene, ma si raccomanda ai diportisti, ai bagnanti e a tutti i fruitori del mare di voler utilizzare sempre la massima prudenza, segnalando tempestivamente eventuali situazioni di pericolo al numero per le emergenze in mare 1530».

