Si forma una buca nel fondale e il livello dell'acqua si alza: salvati nuotatori in difficoltà

L'episodio domenica pomeriggio a Jesolo: i tre, di 16, 17 e 25 anni, sono stati messi in salvo dai bagnini

Un inconveniente mentre si trovavano in acqua ha fatto sì che una 16enne, l'amica di 17 anni, e un uomo di 25 anni, all'altezza del Pontile 43 di Jesolo, si trovassero in difficoltà: a causa della formazione di una buca sul fondale, i tre nuotatori non toccavano più la sabbia e hanno avuto bisogno di aiuto.

I soccorsi

L'episodio domenica pomeriggio attorno alle 15.30: i bagnini della Torretta 12, accortisi dell'immediato pericolo, si sono dunque precipitati sul posto a bordo di moto d'acqua, li hanno soccorsi e portati in salvo.