Salvati cavallo e cavaliere finiti nel Piave

Un cavallo e un cavaliere sono caduti domenica mattina intorno alle 9 nel fiume Piave a Fossalta: illeso il fantino, salvato l'animale. Sul posto i vigili del fuoco di San Donà per le operazioni di salvataggio.

Il cavallo e il cavaliere facevano parte di un piccolo gruppo e stavano andando al passo lungo l’argine del Piave, quando l’animale è inciampato su una catena, finendo nel fiume con l’uomo. Il cavaliere è riuscito in qualche modo a tenere su la testa del cavallo e legarlo, ma l’animale si è divincolato finendo al centro del fiume. È stato raggiunto con una piccola imbarcazione e trascinato fino ad uno scivolo, dalla parte opposta, dove erano presenti i vigili del fuoco che hanno liberato l’animale dai rami impigliati in mezzo alle zampe posteriori. Tolta la bardatura il cavallo è stato aiutato dai pompieri e da altre persone a rialzarsi, per la gioia di tutti i presenti.