Ubriaco cade in acqua e rischia di annegare, salvato

Nel corso delle serate dell'1e 8 dicembre, sono stati effettuati dei servizi straordinari interforze, durante i quali sono state controllate quasi 50 persone e, lungo le calli del centro storico, 6 locali, di cui 4 nel sestiere di San Marco e 2 nel sestiere Cannaregio.

Nel corso dei servizi, i controlli amministrativi sulla regolarità delle attività commerciali hanno portato all’irrogazione, da parte della polizia locale, di 12 provvedimenti di diffida, e 15 verbali per contravvenzioni relative a irregolarità di vario tipo. L’attività di controllo del territorio è poi continuata anche attraverso specifici servizio di pattugliamento del centro storico al fine di prevenire aggressioni ed episodi di criminalità nelle ore notturne. In particolare nel corso della serata di ieri, 8 dicembre, intorno all’una di notte, una pattuglia di personale del commissariato San Marco ha udito un tonfo sordo in acqua e immediatamente dopo delle grida di aiuto da parte di alcuni ragazzi nei pressi del Ponte dell’Accademia.

I poliziotti, pertanto, sono accorsi nelle vicinanze dell’Imbarcadero Actv e del Ponte dell’Accademia dove hanno notato che una persona era in acqua in posizione prona e con il viso completamente sommerso. A quel punto un’operatore, vista la gravità della situazione e considerato che il soggetto in acqua sembrava essere privo di sensi, si è tuffato prontamente in acqua ed è riuscito, con non poca fatica e grazie all’aiuto dell’altro poliziotto rimasto a terra, a tirare fuori dall’acqua il ragazzo e ad adagiarlo sulla poppa di una barca ormeggiata nelle vicinanze.

Il soggetto, dopo che gli sono state prestate dagli operatori le prime cure del caso, ha rigettato l’acqua ingerita e ha ripreso conoscenza. Lui, in evidente stato di ubriachezza, aveva perso l’equilibrio nelle vicinanze della riva ed era caduto nel canale. Il ragazzo, pertanto, non necessitando di ulteriori cure mediche dopo essersi ripreso, ha fatto ritorno a casa, a conclusione di una serata che, senza il tempestivo intervento della pattuglia del commissariato, avrebbe potuto avere ben altro esito.