Salvini al carcere di Venezia: «Spiegheremo al presidente Mattarella la vicenda umana di Onichini» | VIDEO

«Ho parlato con Walter Onichini, questo non è il posto per lui: non è il posto per un padre di due figli di 7 e 9 anni e con dei mutui accesi. L'unica soluzione è la domanda di grazia, inoltre ci attiveremo per un sostegno economico». Sono le parole di Matteo Salvini, segretario della Lega e senatore, che lunedì pomeriggio si è recato in visita al carcere Santa Maria Maggiore di Venezia accompagnato dal vicesindaco Andrea Tomaello, dall'assessore al commercio Sebastiano Costalonga e dal coordinatore regionale Alberto Stefani. Onichini è recluso da una settimana per una condanna definitiva in seguito ai fatti avvenuti nel 2013, quando, secondo quanto ricostruito dalle indagini, sparò a un ladro, lo caricò ferito in macchina e lo abbandonò per strada.

«Non condivido la scelta dei giudici - ha detto Salvini - Quattro anni e 11 mesi per un padre di famiglia, con la moglie e i figli a casa, non sono ipotizzabili. Non posso giudicare la sua reazione al furto, non mi sono mai trovato in una situazione del genere - ha continuato -. Walter è in cella da solo perché altri ospiti di altre nazionalità lo hanno minacciato e potrebbero non essere educati. Ho chiesto che sia tutelato. Al presidente Mattarella non porterò la sua storia giudiziaria ma la vicenda umana. Può aver sbagliato, ma stare 5 anni lontano dai figli non è la fine degna di questa vicenda».

Il segretario della Lega ha anche parlato con le lavoratrici e i lavoratori del penitenziario: «C'è carenza di organico, dovrebbero essere in 170 e invece sono in 120. Abbiamo discusso dei problemi di parcheggio e la prossima volta andrò alla Giudecca, dove c'è uno spazio abbandonato da anni che potrebbe diventare una caserma per i lavoratori del carcere».