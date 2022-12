Offese social, immagini e mail vergognose contro Sambo. Scatta la denuncia

Denuncia la presenza del tir raffigurante Mussolini in Canal Grande e viene verognosamente attaccata, offesa e oltraggiata via social, mail e attraverso immagini e frasi inneggianti al fascismo. La segretaria e consigliera comunale del Partito Democratico, Monica Sambo, si rivolge alla polizia. «Dopo attenta riflessione, in accordo e con il pieno sostegno della segreteria comunale, ho deciso di presentare denuncia-querela», scrive Sambo. Le ingiurie e le offese a lei rivolte sono tanto volgari da non poter essere pronunciate.

«Inaccettabili e intollerabili - commenta la consigliera - È ora che i leoni da tastiera si assumano le loro responsabilità di fronte alla legge. Ci sono alcune frasi sotto ai miei post che inneggiano al fascismo. Segnalerò anche quelle all’autorità giudiziaria affinché vengano portate avanti le azioni conseguenti. Il Partito democratico, che rappresento sul territorio comunale, non si fa intimidire - afferma Sambo - continueremo la nostra condanna e denuncia di tutti gli atti e i comportamenti che inneggiano al fascismo». Molti i messaggi di condanna, solidarietà e vicinanza ricevuti dalla consigliera.

«Il gruppo consiliare del Partito Democratico del Consiglio comunale di Venezia condanna fermamente le pesanti offese rivolte alla consigliera e segretaria Monica Sambo, a seguito delle posizioni che ha espresso a nome di tutto il Pd in merito al triste episodio del camion a Venezia con immagini e richiami a figure del ventennio fascista - commenta il capogruppo Pd Giuseppe Saccà - Non ci faremo intimidire e continueremo a portare avanti i nostri valori con ancora più determinazione. Appoggeremo tutte le iniziative che la consigliera intraprenderà a tutela della sua persona».