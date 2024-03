San Pietro in Castello, torna la paura: tra un anno a rischio sfratto

Si riaccendono i timori nell'isola di San Pietro in Castello, all'estremità est di Venezia, uno dei pochi spazi della città ancora non invaso dal turismo. Isola che fu teatro tra 2022 e 2023 di una diffusa protesta contro il progetto, guidato dalla società immobiliare francese Artea, di creare una foresteria di lusso e un centro benessere negli spazi della chiesa ed ex convento di Sant'Anna e dell'ex caserma Sanguineti. La paura, ora come allora, riguarda in particolare quella delle 8 famiglie residenti nell'ex caserma Sanguineti, che dal marzo 2023 sono in trattativa con il Demanio, proprietario dell'ex caserma, per il loro futuro.

Un anno fa, di fatto la società francese decise di "mollare" il progetto da 28 milioni che prevedeva lo sfratto dei residenti, e il direttore dell'agenzia del Demanio, Gambardella, presa coscienza della situazione si schierò, davanti alle commissioni consiliari preposte, a favore dei residenti. Seguirono trattative, serrate, tra i residenti e il Demanio per ottenere una concessione di lunga durata, e di fatto eliminare l'ombra dello sfratto. Ma la proposta - la prima scritta - arrivata al rappresentante legale dei residenti poche ore fa parla invece di una concessione di un anno, prorogabile eventualmente per un altro anno. E di una prevista «valorizzazione» della Caserma: tanto basta, a residenti e comitato, a sollevare il dubbio che gli investitori internazionali si siano riaffacciati nelle trattative.

La vertenza 2022-2023

San Pietro in Castello, San Piero de Casteo, nota ai veneziani, molto meno agli altri, è un'isola all'estremità del sestiere Castello caratterizzata da una forte presenza di residenti e di fatto poco toccata dai flussi del turismo di massa. Per questo quando, nel febbraio 2022, si palesò l'interesse di Artea, che metteva decine di milioni sul piatto, per riqualificare e rigenerare i due spazi per farne foresterie, co-working, co-living, incubatori per start up, feste e eventi, suonò l'allarme nel quartiere. Per la geografia, sociale prima che economica dell'isola, è chiaro che un progetto come quello di Artea avrebbe trasformato radicalmente l'area. Quando la giunta comunale con una delibera avvallò il progetto immobiliare, il neonato Gruppo San Piero e Sant'Anna, sotto lo slogan "salviamo San Piero e Sant'Anna", raccolse centinaia di firme, ma soprattutto un forte interesse mediatico, fino a spingere la giunta, ma anche il Demanio, a tornare sui propri passi.

Dei due edifici, è l'ex caserma quella più appetibile per gli investitori nazionali e internazionali, dato che la presenza dei residenti l'ha mantenuta in condizioni di agibilità, pur necessitando oggi una messa in sicurezza. In questi mesi, le 8 famiglie, in trattativa con il Demanio, hanno pagato a spese loro una perizia, per far rivalutare gli ambienti, e hanno conseguentemente avuto un rialzo dell'affitto.

Il nuovo allarme

Nella giornata del 4 marzo, come detto, i residenti hanno avuto finalmente la proposta dal Demanio, ma non è quella di una concessione di lungo termine che era stata ventilata: parliamo invece un anno, prorogabile di un anno. «Una presa in giro, dopo che gli hanno rialzato l'affitto e gli inquilini hanno sborsato fior di quattrini per una perizia, come richiesto - nota Donatella Toso, portavoce del gruppo San Piero e Sant'Anna - ma soprattutto, dato che si parla non solo della, indispensabile, "messa in sicurezza" dell'immobile, ma anche di una sua prevista "valorizzazione", il dubbio è che si sia affacciato un nuovo o vecchio investitore: il Demanio non ha le decine di milioni di euro necessarie a "valorizzare" l'immobile, e un privato non fa nulla per nulla». Il timore è che dietro la "valorizzazione", come in altri contesti simili, si celi una più banale speculazione. Per vederci chiaro, il consigliere comunale Giovanni Andrea Martini di "Tutta la città insieme" ha depositato un accesso agli atti, per comprendere se ci sia e eventualmente chi sia questo nuovo investitore trovato: peraltro, nota Martini, l'iter della petizione del 2023 «non è stato completato. Infatti, dopo le sedute di commissione, non è ancora approdata alla tappa obbligatoria del Consiglio Comunale».

Il gruppo San Piero e Sant'Anna è già sull'attenti, domani una prima riunione per capire il da farsi. «Potete immaginare come stiano queste famiglie - conclude Toso - ma qui non parliamo solo di questo, parliamo di che città vogliamo, se ci interessa una città di turismo o una città in cui poter vivere».