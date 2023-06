Ulss 4, in un anno aggrediti 80 sanitari. Nel 2023 il trend non cala

Nel corso del 2022 le aggressioni al personale sanitario dell'Ulss 4 sono state 79, e il trend, quest'anno, non accenna a diminuire. Per questo motivo, il direttore generale, Mauro Filippi, ha annunciato tolleranza zero: «Il personale è stato invitato a segnalare ogni aggressione - ha spiegato - che verrà perseguita nelle sedi opportune perché il rispetto della professione e del personale non deve mai venir meno nel rapporto paziente-operatore». Parallelamente, sono stati formati istruttori aziendali grazie a corsi promossi dalla Regione Veneto ed entro l’anno centinaia di collaboratori dell’Ulss 4 verranno formati per imparare a prevenire, riconoscere, gestire e segnalare le aggressioni.

Le aggressioni si sono registrate in particolar modo in pronto soccorso e nel servizio di Psichiatria, che risultano tra le aree più a rischio; l'elenco continua poi con aggressioni compiute nei reparti ospedalieri, degenze, ma anche agli sportelli amministrativi. «E questa è solo la punta dell’iceberg - ha osservato la responsabile del servizio "Rischio Clinico", Elena Momesso -, sono i casi più gravi, molti altri purtroppo non vengono segnalati».

Intanto, nei giorni scorsi il Filippi ha condiviso con il prefetto di Venezia l’attuazione di una serie di misure di prevenzione degli episodi di violenza nelle strutture sanitarie, quali la mappatura delle aree di rischio, la formazione di istruttori aziendali che provvederanno a formare tutti gli operatori dell'azienda, tecniche comunicative e comportamentali. Prosegue inoltre la collaborazione e il dialogo dell'Ulss 4 con le forze dell’ordine, che possono fornire indicazioni preziose nella gestione di eventi critici come anche intervenire direttamente.