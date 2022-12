Messa di Natale al PalaExpo con il patriarca, poi la chiusura del mega hub

È stato l'emblema della campagna vaccinale contro il Covid, e ora, dopo un lavoro incessante lungo quasi due anni, chiude i battenti in modo simbolico. Domani, mercoledì 21 dicembre, alle ore 15, il patriarca Francesco Moraglia celebrerà al PalaExpo di Marghera la Santa messa di Natale per tutti gli operatori sanitari che lavorano in ospedali, distretti e centri d'erogazione dei servizi.

La messa di Natale nel mega hub

Il consueto appuntamento, che si celebra tradizionalmente ogni anno all'interno degli ospedali, in questo 2022 assume invece il mega hub di Marghera come suo luogo simbolico: il ringraziamento andrà così anche all'incessante lavoro svolto nei centri vaccinali di tutta l'Ulss 3 in questi anni di pandemia. Sarà l'ultimo importante atto che ne precederà la chiusura. Alla cerimonia saranno presenti i vertici dell'azienda sanitaria insieme al direttore generale, Edgardo Contato.