Sap: rinforzi estivi per il litorale, solo 12 agenti

Giorni fa, il Sap di Venezia aveva forzatamente portato all’attenzione delle istituzioni locali la propria preoccupazione, nella speranza che un’attenta analisi ed una seria riflessione avrebbero invertito la rotta, prestando la dovuta attenzione in merito alla programmazione sull’imminente stagione estiva sotto l’aspetto della sicurezza.

Ciò premesso, pensavamo che prefetto, questore, sindaci e candidati al Parlamento europeo esercitassero le dovute pressioni sul dipartimento della P.S. affinché fosse inviato un adeguato numero di poliziotti e appartenenti alle forze dell’ordine da aggregare per l’attività di controllo del territorio nelle località in cui, con l’arrivo di turisti e villeggianti, le presenze aumentano a dismisura: ovvero Jesolo, Chioggia e Portogruaro. Purtroppo, con profonda amarezza, è giunta l’ennesima riconferma che solo 12 colleghi saranno aggregati dal 1° luglio al 1° settembre 2024, provenienti dai reparti prevenzione crimine, per “rinforzare” il litorale veneziano (lo scorso anno i 12 colleghi sono stati aggregati al commissariato P.S. di Jesolo).

In più, nonostante il Sap avesse chiesto la revisione delle modalità, si è appurato che tali “rinforzi” sarebbero giunti come “contingente di reparto” e non come singoli operatori, con “regole d’ingaggio” particolari che mal si sposano con gli impieghi e le necessità degli operatori che già sono in loco. Infatti, oltre che ad operare solo in ausilio alla locale volante, sulla base di una circolare del ministero dell’interno operano in contingenti di almeno due equipaggi.

Si sono susseguite dichiarazioni di disponibilità, di sindaci e autorità, che avevano assicurato alla cittadinanza l’arrivo dei rinforzi. Erano stati addirittura convocati due comitati per l’ordine e sicurezza pubblica ad hoc: il 17 aprile 2024 sollecitato dalla Conferenza dei sindaci del Veneto orientale e, subito dopo, il 30 aprile 2024 su movida, abusivismo e sicurezza con l’approssimarsi della stagione estiva, con dichiarazioni stampa e prese di posizione da parte dei sindaci delle località interessate. Ce ne facciamo poco dell’avevate ragione: proviamo solo un’enorme delusione, accentuata dal fatto che i dubbi da noi nutriti siano divenuti realtà. A scapito dei cittadini, ma soprattutto a scapito dei colleghi in strada e della loro autotutela, abbandonati e costretti come sempre al sacrificio personale. Speriamo di essere smentiti dai fatti e non solo sui quotidiani.

Il segretario provinciale Sap, Giorgio Pavan