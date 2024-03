Marcon, sassi lanciati dal ponte pedonale. Il sindaco: «Attendo i responsabili»

A Marcon i passanti hanno segnalato la presenza di un gruppetto di giovanissimi che, da un ponte pedonale sopraelevato, avrebbero lanciato dei sassi sulla strada sottostante. Il fatto è successo nel pomeriggio di domenica. «Attenzione - ha riferito un utente sulla pagina TuttoMarcon - Gruppo di ragazzi dai 10 ai 14 anni lancia sassi dal ponte pedonale Valecenter Uci Cinema, avvisati i carabinieri». Quando sono arrivate le forze dell'ordine, però, non c'era più nessuno.

Il lancio sarebbe avvenuto dalla passerella che unisce la zona del McDonald's e del centro commerciale Valecenter a quella dell'Uci, passando al di sopra della trafficata via Mattei, strada a quattro corsie. Non ci sarebbero state conseguenze ma è una bravata che può avere effetti molto pericolosi, come dimostrato dai tanti episodi di cronaca che si sono succeduti nel tempo, con un picco negli anni Novanta. Anche per questo motivo tanti utenti hanno avuto reazioni di sdegno.

La vicenda sarà approfondita per individuare i colpevoli, anche attraverso le registrazioni della videosorveglianza. Lo ha confermato il sindaco di Marcon, Matteo Romanello, in un post pubblicato nella serata di domenica nel quale invita i responsabili a farsi avanti: «Ognuno di noi si interroghi su dove fossero i propri figli oggi pomeriggio. Stiamo verificando dalle telecamere i filmati per l'identificazione. Attendo i ragazzi e le loro famiglie spontaneamente nelle prossime ore in municipio.