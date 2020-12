La denuncia: «Sassi lanciati contri i canoisti a Ca' Savio»

Nell'ultima settimana, hanno tirato più di una volta sassi all'indirizzo dei canoisti che passavano sotto il ponte sul Pordelio in località Ca' Savio. A denunciare il passatempo dissennato di alcuni giovani sul gruppo facebook "La voce di Cavallino-Treporti" è stato Andrea Pagliarini, assistente ai corsi bambini e agonista nella categoria master per la Canottieri Treporti. «Vorrei ricordare - ha scritto - che a volte noi adulti accompagniamo anche bambini di 9/11 anni. Vorrei anche ricordare che se disgraziatamente un atleta venisse colpito in testa e dovesse perdere i sensi, l'instabilità delle canoe da gara è tale da causare l'istantaneo ribaltamento».

«Esorto tutti i genitori che hanno figli nella fascia di età 12/20 anni - ha aggiunto Andrea - a parlare con loro riguardo a quanto sta succedendo, anche considerando che al prossimo episodio seguirà denuncia ai carabinieri. Un consiglio: mandateli in società a provare l'attività canoistica, acquisiranno valori e carattere».