Collegamento ferroviario per l'aeroporto, Marchi: «Siamo nei tempi previsti»

«Ci abbiamo messo molto tempo per arrivare all'approvazione del progetto, più di quello che avevamo immaginato, perché il Cipess l'ha mandato al Consiglio dei ministri, ed era un passaggio che non ci sarebbe dovuto essere. Mi pare che Rfi stia facendo un ottimo lavoro, ci siamo detti di incontrarci periodicamente per fare il punto, e l'ultima volta eravamo nei tempi». Con queste parole il presidente di Save, Enrico Marchi, ha fatto il punto, questa mattina, sulla realizzazione del collegamento ferroviario con l'aeroporto Marco Polo di Venezia, che dovrebbe essere operativo per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. La certezza è che le tempistiche sono strette: «Sappiamo quanto sia difficile costruire in Italia, ma siamo in tabella di marcia», ha rimarcato Marchi.

L'intervento

Con un investimento complessivo di 475 milioni di euro, sarà creata una nuova linea a doppio binario, che si stacca dalla linea Mestre-Trieste, affiancando ad est la bretella autostradale per lo scalo lagunare, per circa 4 chilometri di superficie. A valle del fiume Dese, il tracciato continua in galleria verso l’aeroporto, dove è prevista una stazione interrata passante a due binari collegata al terminal aeroportuale, e prosegue poi a singolo binario realizzando un cappio e ricongiungendosi con il tratto in superficie.

Stazione interrata a doppio binario

La lunghezza complessiva della nuova linea è di circa 8 chilometri, di cui 3,4 in galleria. Nell'ambito aeroportuale verrà realizzata una stazione interrata di due binari, con un modulo dei marciapiedi di circa 330 metri, che assicurerà l’accesso non solo ai treni regionali, ma anche ai più lunghi treni lunga percorrenza.