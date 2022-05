Sbloccati gli stipendi sospesi dei lavoratori Superjet

Intesa Sanpaolo ha comunicato oggi, 5 maggio, di aver messo a disposizione le risorse necessarie per corrispondere, «nel più breve tempo possibile», gli stipendi in sospeso dei dipendenti della Superjet di Tessera. Una soluzione provvisoria e straordinaria: il Gruppo bancario, in una nota, spiega di confidare «nel tempestivo completamento dell'iter autorizzativo in corso presso le autorità competenti, promosso dalla Superjet nelle scorse settimane e finalizzato allo sblocco dei propri conti correnti», attualmente non utilizzabili in ragione delle sanzioni applicate dalla Comunità europea.

Intanto i dipendenti dell'azienda potranno «ricevere rapidamente il pagamento degli stipendi, in una fase di particolare complessità per l'economia delle famiglie». Pochi giorni fa i lavoratori di Superjet, finiti in cassa integrazione e con la retribuzione congelata, si erano presentati davanti alla sede mestrina della banca, in piazza Ferretto, per manifestare e chiedere una soluzione. In presidio c'erano i sindacati, le istituzioni, rappresentanti del Parlamento e i residenti. La crisi riguarda 144 dipendenti.