Porto di Venezia: inaugurato un nuovo collegamento con il Far East

Le portacontainer della Kalypso Line toccheranno ogni 15 giorni al terminal Vecon al Porto di Venezia con provenienza e destinazione finale Cina, Bangladesh e Usa. Intanto è arrivata la MV Rijnborg, portacontainer di 176 metri di lunghezza e capacità di 1700 teu (della Kalypso Line), compagnia di navigazione fondata e controllata dal gruppo italiano Rif Line, che ha inaugurato così una nuova tratta di collegamento tra Venezia e il Far East.

Il servizio prevede una toccata ogni 15 giorni nel porto di Venezia con destinazione Turchia (Mersin) e successivamente Salerno, dove la compagnia ha stabilito il proprio hub nel Mediterraneo e da dove partono già i principali servizi: “Marco Polo”, diretto verso la Cina e il Bangladesh (Ningbo, Taicang, Shenzen, Chittadong), e “Cristoforo Colombo”, diretto verso gli Stati Uniti, contesto in cui la società offre peraltro uno dei migliori transit-time verso New York tra quelli disponibili sul mercato. «Siamo molto soddisfatti di avere aperto questa collaborazione con Kalypso e poter accogliere questo nuovo servizio nel nostro Terminal - afferma Daniele Marchiori, direttore generale del terminal Psa Venice Vecon - Confidiamo possano sicuramente ritagliarsi un'interessante fetta di mercato, soprattutto per la nuova destinazione New York che tipicamente appartiene ad un mercato che Venezia non ha mai potuto sviluppare per assenza di connessioni rapide».

«Il sistema portuale lagunare si conferma punto di connessione fondamentale tra il tessuto imprenditoriale del nord Italia e i mercati della Cina e del sud-est asiatico - commenta Il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale, Fulvio Lino Di Blasio -. Grazie alla collaborazione tra Vecon e Kalypso di Rif Line sarà possibile offrire alle nostre aziende manifatturiere esportatrici un collegamento competitivo con gli Usa. Per il settore dei contenitori il nuovo servizio potrà contribuire a consolidare la tendenza alla crescita che già abbiamo registrato nei primi undici mesi del 2022, periodo nel quale i teu transitati nel porto di Venezia hanno superato il valore di 496 mila, con un +5,4% sullo stesso periodo del 2021».