Da un sasso a una casa: il progetto di "baratto crescente" passa per una tabaccheria di Mirano

Negli scorsi mesi è balzato agli onori delle cronache nazionali, finendo in tv e sui quotidiani, per una missione alquanto originale. Lui è Marco Amorosi, giovane abruzzese trapiantato a Milano che con un compagno di studi ha avviato il progetto "Habere non haberi", ossia "possedere, non essere posseduti". Alla base, l'idea di un baratto crescente: partendo da un sasso, e attraverso una serie di scambi con oggetti di valore sempre maggiore, lo scopo è riuscire a entrare in possesso di una casa. La trovata non è nuova, ma ispirata all'impresa del canadese Kyle MacDonald, che nel 2005 riuscì ad arrivare da una graffetta rossa ad un alloggio, il tutto in 14 "mosse".

Tutto ha inizio il 29 ottobre 2020, quando il sasso è stato scambiato con una bici inutilizzata del valore di 300 euro. Da lì, principalmente attraverso annunci online e sui marketplace dei social network, sono intercorsi un totale di dodici passaggi: la bicicletta è stata scambiata con un'altra due ruote, una Bianchi storica, a sua volta barattata con due strumenti musicali realizzati da un mastro lutaio. Sono seguiti un MacBook Pro, orecchini in oro bianco e diamanti, un orologio Eberhard anni '50, una Suzuki GSX del 1983, una Fiat 600 del 1960, una moto Guzzi del 1960, un Rolex GMT Master 2 del 1999 e un Maggiolone cabrio del 1977.

A questo punto è entrato in scena Gian Maria Micheletti, titolare di una tabaccheria di Mirano, che ha proposto ad Amorosi di scambiare la storica auto Volkswagen con la licenza della propria attività. L'offerta è stata accettata, ma con riserva: il patto è di trovare una persona disposta a prendersi carico dell'attività e in grado di barattarla allo stesso tempo con un bene di valore superiore. La figura cercata, oltre a proporre uno scambio che sia vantaggioso ai fini del progetto, dovrà essere interessata a gestire la tabaccheria, e quindi risiedere possibilmente vicino all'attività.

Dopo aver vagliato diverse proposte nelle ultime settimane, Amorosi a metà gennaio sarà a Mirano per portare in porto - chissà - l'ennesimo baratto. Il tredicesimo. Arrivare a possedere una casa sembra una "mission impossible"? Forse no. Un suo conoscente, infatti, sarebbe disposto a barattare un'abitazione a Milano con una Porsche Speedster 365 replica, portando così a termine il progetto. La strada è ancora molto lunga, ma di sicuro tracciata.