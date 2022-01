Scarpe e cappelli con marchi falsi sequestrati all'aerporto di Venezia

I funzionari dell’Agenzia delle dogane, in collaborazione con i militari della guardia di finanza, hanno sequestrato una serie di prodotti falsi all'aeroporto di Venezia durante i controlli sulle spedizioni di corrieri aerei.

Il materiale bloccato è arrivato in Italia con due spedizioni diverse, una proveniente dalla Cina e una dalla Turchia. C'erano 50 paia di scarpe da calcio e sportive (complete di scatole e sacchetti in stoffa), 153 cappelli, 60 cinture nonché uno zaino, un portafoglio con scatola e una borsa. I vari articoli non erano realizzati dai legittimi titolari dei brand ma riportavano marchi falsi di Nike, Premiata, Adidas, Golden Goose, Balenciaga, Louis Vuitton, Gucci. Gli importatori sono stati denunciati per introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi.