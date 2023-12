I carabinieri bloccano e denunciano cinque scatolettisti

La mattina di Natale, un carabiniere della stazione San Marco, libero dal servizio, ha sorpreso sul ponte di Rialto a Venezia un gruppo di cinque individui intenti a praticare il “gioco delle tre scatolette”, classico espediente per spillare soldi ai passanti. Il carabiniere è riuscito a bloccare subito una donna del gruppetto, una 34enne di nazionalità romenca, mentre gli altri sono inizialmente fuggiti.

I quattro - tutti stranieri, di età compresa tra i 22 e i 52 anni - sono stati però rintracciati successivamente. A tutti e cinque è toccata una denuncia per esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa, in concorso. Uno di loro, di nazionalità macedone, è stato denunciato all'Autorità giudiziaria anche per la violazione del foglio di via a cui era sottoposto.