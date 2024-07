Scatta una multa di 7 mila euro. Minorenne alla videolottery senza controlli

Prima l'aggressione a coltellate. Sangue e feriti gravi portati via dal Suem. La rissa violentissima, con due episodi almeno, il 30 giugno scorso. Poi, qualche giorno dopo, quando la polizia amministrativa della questura è andata nella sala da giochi di via Mazzini, in centro a Mestre, per sentire un responsabile della Vlt dove c'era stato uno degli accoltellamenti, dentro alla videolottery ci ha trovato un ragazzino minorenne. E a quel punto, oltre alla chiusura, scattata marted', è arrivata un amulta di 7 mila euro.

Locale fin troppo noto alle forze dell'ordine per le paginate di denunce fatte da tutto il vicinato da anni ormai - sia durante la nuova che nella precedente gestione -. Rumori, schiamazzi, spaccio, degrado, rifiuti e gabinetto a cielo aperto perfino davanti alle porte di casa. Una situazione al culmine della capacità di sopportazione dei residenti, timorosi anche a specificare e dettagliare ogni episodio registrato per paura di condannarsi da se stessi a una squalificazione della zona, con deprezzamento del valore degli immobili e abbandono della clientela da parte degli studi, medici e specialistici, che hanno proprio qui la sede.

Il giorno dell'ispezione della polizia della questura, a poco tempo dall'accoltellamento, non solo la sala giochi ospitava un ragazzino di 16 anni, ma non aveva neanche un gestore con la qualifica certificata a cui fare riferimento per la gestione del locale, come il regolamento di polizia e sicurezza urbana del Comune di Venezia invece prescrive. E a quel punto la società è diventata indifendibile sotto ogni punto di vista: nessun controllo, clienti pericolosi, assenza di una qualifica certificata per la gestione dell'attività: per questo, oltre alla chiusura per dieci giorni, polizia amministrativa della questura e la polizia locale hanno multato per settemila euro la proprietà.

Il 30 giugno a rilevare il grave fatto di sangue accaduto all'interno della videolottery, con stranieri coinvolti, prima a calci e pugni e poi a colpi di coltello, erano stati i carabinieri della compagnia mestrina, con la radiomobile di pattuglia quella domenica. Di certo i fatti non erano passati inosservati al questore Gaetano Bonaccorso: già aveva tutto da sottoporre al controllo della polizia amministrativa, per la sicurezza, la sanità e l'ordine pubblico nei locali. A seguito delle diverse verifiche, e dei riscontri del mancato rispetto delle regole sui vari fronti, alla chiusura - decima sospensione di licenza dal 24 aprile scorso, è scattata la multa e l'obbligo di reperire un conduttore dell'attività con i titoli adeguati, prima di riaprire.