Avanti con lo scavalco Calvecchia: «Risolverà il problema delle code per le spiagge»

Si sblocca il progetto dello scavalco della rotatoria di Calvecchia, nel comune di San Donà di Piave. Un’accelerazione che, secondo l'amministrazione, dovrebbe portare all'avvio dei cantieri subito dopo l'estate. L’Anas ha infatti accolto la proposta di separare il progetto da un altro che riguarda il territorio comunale, quello della variante tra Passarella e Caposile: questo dovrebbe permettere di procedere più rapidamente. Il sindaco Andrea Cereser si dice «molto soddisfatto della decisione, che porterà a risolvere il problema che ci assilla di più»: l'opera, infatti, separerà i due flussi di traffico che al momento si incrociano in corrispondenza dell'attuale rotonda. Questo «risolverà una volta per tutte il problema delle code chilometriche che si formano in direzione del mare per chi proviene da Noventa di Piave e dall’outlet incrociandosi col traffico di attraversamento della città in direzione est-ovest».

Un passaggio "burocratico" importante: «Questi tipi di opere - dice il sindaco richiedono iter di approvazione molto lunghi, a volte più della realizzazione stessa, cosa che in questa circostanza mi sento di garantire che non avverrà: il collo di bottiglia è stato superato proprio dividendo gli interventi infrastrutturali in due distinti percorsi. Inoltre, la drastica riduzione dei tempi, data l'annosità della questione viaria che insiste sulla rotonda di Calvecchia e che i cittadini ben conoscono, comporterà una altrettanto rapida definizione del progetto esecutivo». Ora si attende la valutazione ambientale del ministero della Transizione ecologica, dopdiché sarà emanato il bando per affidare i lavori, il cui importo è stimato all’incirca in 16 milioni di euro.