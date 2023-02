Esame del Dna sui resti ossei trovati in rotonda vicino via della Chimica

Ci sarà un esame del Dna e verrà fatta un'autopsia per dare una storia ai resti ossei ritrovati lunedì pomeriggio a Marghera. Questo è quanto il pubblico ministero Federica Baccaglini aveva annunciato già lunedì al ritrovamento di un teschio e di uno scheletro umano quasi completo su un lato della rotonda che porta in via della Chimica.

Sono stati gli addetti di una ditta in appalto Veritas, la partecipata per i servizi ambientali, a trovare i resti umani durante la pulizia e lo sfalcio delle sterpaglie in quella zona abbandonata, su incarico del Comune. Tutti i lavori di riordino e pulizia dell'area prima delle 15 di quel giorno stati bloccati e la zona transennata fino all'arrivo della pm e delle forze dell'ordine: la polizia locale e la scientifica della Questura per le analisi dei resti e della scena del ritrovamento delle ossa.

Le calzature ritrovate sono state recuperate: si tratta di scarpe sportive, un modello tipicamente giovanile di marca statunitense, probabilmente di tipo unisex, che difficilmente posso contraddistinguere l'appartenenza al genere femminile o maschile dello scheletro. Ma poi le indagini riguarderanno ogni oggetto, parte di tessuto o oggetto riconducibile al corpo, ritrovato sull'area.

L'altra considerazione non può che riguardare il luogo inaccessibile e impervio in cui è stato ritrovato lo scheletro. L'immagine mostra l'area poco dopo il transennamento fatto a opera degli agenti della polizia locale di Venezia intervenuti sul luogo della scoperta delle ossa. Sterpaglie, rovi, piccoli arbusti che rendono impossibile da raggingere il punto esatto del rinvenimento dei resti, anche una volta abbassata con il machete la vegetazione cresciuta per molto tempo spontaneamente in quei luoghi abbandonati accanto alla rotonda, che è invece molto trafficata. Per dare una storia a questo corpo verranno presi in esame tutti i dati delle persone che risultano attualmente scomparse.