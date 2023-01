Resti umani trovati vicino alla rotonda di via della Chimica

I resti di uno scheletro sono apparsi tra i rovi. Una scoperta impressionante quella che un gruppo di operatori di una ditta in appalto per la Veritas ha fatto prima delle 15 di lunedì pomeriggio, alla rotonda di Marghera che porta verso le portinerie del petrolchimico. Appena all'ingresso di via della Chimica, mentre sfalciavano e rimuovevano i rifiuti dall'area piena di sterpaglie proprio a fianco della rotatoria, è spuntato un teschio e poi altre ossa umane, che sembravano coperte con teli di nylon, molto più facilmente invece niente altro che i vestiti che con il passare del tempo hanno aderito ai resti ritrovati.

Bloccati tutti i lavori e transennata l'area, la polizia locale ha atteso l'arrivo del magistrato di turno, Federica Baccaglini, e poi la scientifica della polizia di Stato per l'esame dei reperti ritrovati. Molto probabilmente martedì verrà affidato l'incarico a un medico legale per risalire all'identità delle parti dello scheletro rinvenuto e anche al tempo di permanenza all'aperto, per provare a stabilire se la decomposizione sia iniziata e continuata sul posto o se ci sia stato un trasferimento. Certo è che si tratta di una zona d'ombra, non praticabile, abbandonata, seppur in mezzo al traffico. Il corpo potrebbe essere rimasto lì per mesi prima del ritrovamento. Al momento non risultano rinvenuti documenti o altri oggetti che permettano di identificare i resti. Sul posto anche i vigili del fuoco.