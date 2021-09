Schiamazzi e musica oltre l'orario consentito, multati due locali

Rumori molesti e musica ad alto volume oltre l'orario consentito. E' quanto hanno riscontrato gli agenti della polizia locale, che lo scorso fine settimana hanno sanzionato due locali di Mira nell'ambito di una serie di controlli finalizzati al rispetto delle ordinanze comunali per la limitazione del consumo di alcool e il contrasto degli schiamazzi, nonché del rispetto delle normative anti covid.

Sul fronte delle verifiche delle regole anti Covid, invece, gli agenti non hanno riscontrato irregolarità, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di certificazione verde per i clienti serviti seduti al tavolo dentro i locali. «La polizia locale - ha detto l'assessore Fabio Zaccarin - anche in queste settimane di fine estate sta conducendo controlli regolari per assicurare la tranquillità e la sicurezza della popolazione. Il quadro che ne esce è tutto sommato tranquillizzante, ferme restando queste poche violazioni prontamente accertate e sanzionate. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, soprattutto nei fine settimana quando gli assembramenti tendono ad aumentare, a garanzia di tutti. Ribadiamo l'invito alla cautela e alla responsabilità personale e ringraziamo per la collaborazione».