Schiamazzi e liti continue, carabinieri chiudono per 7 giorni pub di Zianigo

Negli ultimi sei mesi, i carabinieri sono intervenuti in almeno cinque circostanze per mettere un freno a litigi e schiamazzi che creavano problemi alla quiete pubblica. Successivi accertamenti hanno permesso di dimostrare che il locale era frequentato costantemente da persone con precedenti di polizia, alcuni già sottoposte a misure di prevenzione personale. È così che i militari della compagnia di Mestre, nella mattinata di venerdì, hanno messo i sigilli all'attività di un risto pub di Zianigo, frazione di Mirano.

Il provvedimento, emesso dal questore di Venezia, Maurizio Masciopinto, su proposta avanzata dalla stazione dei carabinieri, è l’effetto di una serie di attività effettuate dai militari nei confronti di tutti gli esercizi pubblici del territorio nell’ultimo periodo. Le risultanze emerse a più riprese, corroborate da verifiche sul posto, sono state pertanto raccolte in una nota inviata al questore, il quale ha decretato la sospensione dell’attività per sette giorni.

Ad ogni intervento, i carabinieri controllavano diversi soggetti pregiudicati che si intrattenevano nel locale o nelle immediate vicinanze, creando problemi e rendendosi protagonisti di risse, anche a causa dell'abuso di alcol. In particolare, a fine ottobre dello scorso anno e a febbraio di quest’anno, due ragazzi, in due situazioni diverse, si sono recati al pronto soccorso per le lesioni subite, con prognosi superiori ai 30 giorni.

«Il programma di controlli - spiega l'Arma - che dal decorso anno ha permesso di sottoporre a verifica molti esercizi pubblici ed attività imprenditoriali non solo nel centro abitato mestrino, ma in tutto l’entroterra, sarà intensificato nei prossimi giorni, con controlli mirati».