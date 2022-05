Due sciacalli dorati avvistati in un vigneto ad Annone | VIDEO

Una coppia di sciacalli dorati è stata avvistata e filmata da un agricoltore in un vigneto ad Annone Veneto. Si tratta di una razza simile al lupo grigio ma di dimensioni ridotte che, come si vede dal filmato, non teme la presenza dell’uomo.

Un animale che sempre più spesso è stato osservato anche dalla polizia metropolitana ittico-venatoria soprattutto nell’area al confine tra Veneto e Friuli. Gli agenti metropolitani stanno monitorando da tempo la loro presenza, grazie anche alle segnalazioni dei cittadini.