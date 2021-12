Sciatore perde conoscenza in pista: salvato dai soccorsi

Uno sciatore veneziano è stato soccorso in montagna dopo essere caduto e aver perso conoscenza. È successo nella tarda mattinata di ieri lungo la pista denominata Canalone, nel comprensorio sciistico Tofane, territorio di Cortina.

Il servizio di sicurezza, allertato dell'incidente, ha messo in campo i poliziotti sciatori, che si trovavano in località Duca d’Aosta e sono accorsi rapidamente sul punto della caduta. A quel punto lo sciatore caduto, un 64enne, era in arresto respiratorio: i soccorritori gli hanno subito praticato le manovre di rianimazione cardio-polmonare, sia manualmente che con il defibrillatore, mentre gli altri componenti della squadra hanno chiesto l'intervento dell'elicottero del 118. Negli istanti successivi, grazie alle manovre di emergenza, l'uomo ha ripreso a respirare.

Tutta l'operazione è stata svolta in collaborazione con il personale degli impianti sciistici e i sanitari del 118. «Una sinergia fondamentale per l’ottima riuscita dell’intervento e determinante al salvataggio dello sciatore - ha commentato la questura di Belluno -. Il soccorso ha evidenziato le straordinarie capacità professionali degli operatori della polizia, unite a formazione specifica e doti di determinazione operativa».